Bleus: Griezmann se considère comme l'un des trois meilleurs joueurs du monde, et il a raison, c'est bien ça le plus beau!

FOOTBALL Désolé Salah, mais on a décidé d'être chauvin...

Antoine Griezmann face à l'OM, en finale de Ligue Europa, le 16 mai 2018. — Jean-Philippe KSIAZEK / AFP

Un doublé en finale de Coupe d’Europe, un premier trophée majeur remporté, et une sélection évidente pour la Coupe du monde en Russie : belle petite semaine pour Antoine Griezmann. Le leader offensif des Bleus a fait le plein de confiance. Si bien qu’au moment de rendre hommage à son entraîneur à l’ Atlético, Diego Simeone, il en a profité pour se glisser un petit auto-compliment en toute discrétion. : « Je suis devenu un meilleur joueur du monde grâce à lui. Je fais partie des trois meilleurs joueurs du monde grâce à cet entraîneur. »

🏆 Ligue Europa

🔥Griezmann, un petit prince en Europe pic.twitter.com/cqcO1vj27Z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 17, 2018

Et si vous n’êtes pas d’accord, on vous conseille de mematter son doublé en finale et son contrôle de balle avant chacun des buts. Ca vous montre le niveau du garçon.