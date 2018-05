OM-Atlético: «Ce n'est que le début», McCourt salue ses troupes et annonce un grand futur pour l’OM

FOOTBALL Le nouveau boss de l'OM est fier de ses joueurs et voit l'avenir tout en bleu (ciel)...

Frank McCourt et sa compagne. — Francois Mori/AP/SIPA

Après leur défaite en finale de Ligue Europa face, il faut le dire, à un très grand d’Europe, les Marseillais n’ont pas à rougir de leur parcours ni même de leur prestation mercredi soir. C’est en tout cas le message qu’a tenu à faire passer le papa du « Champions Project », Frank McCourt, le nouveau président de l' OM. Lui est fier de ses petits et promet aux supporters marseillais que ce n’est que le début d’une grande et belle aventure.

VIDEO. OM-Atlético: Le but de Griezmann après un gros raté de Zambo https://t.co/NYS85VqEKV via @20minutesSport pic.twitter.com/EjQUQ2Pfwl — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 16, 2018

« Comme tous les fans, je suis bien évidemment déçu de notre défaite de ce soir. Mais avant tout je retiens le parcours incroyable de notre équipe pendant ce tournoi. Notre équipe a fait preuve d’un engagement sans faille depuis le début. C’est l’OM que j’aime voir ! Cette saison, qui n’est pas encore terminée, a été incroyable (…). Cette place en finale nous montre que l’OM est capable de grandes choses. Ce n’est que le début. Nous avons de grandes ambitions. Notre but est de construire sur le long terme et de faire de l’OM une équipe capable de remporter des titres chaque année en France et en Europe. » Les Olympiens ne demandent qu’à le croire.