OM-Atlético : «Ça devait être la guerre urbaine, non?» Les supporters marseillais n’ont pas tout cassé à Lyon

Les ultras marseillais aux abords du Parc OL, ce mercredi à Lyon. — Daniel/phcimages/Cover Images

Classée à hauts risques, la finale de Ligue Europa OM-Atlético de Madrid n’a pas entraîné de graves échauffourées ce mercredi à Lyon.

Madrilènes et Marseillais ont tranquillement cohabité, dans le centre-ville, et les ultras lyonnais n'ont pas déclenché d'affrontement comme le redoutait la préfecture.

Malgré la lourde défaite (0-3), les supporters marseillais se sont plutôt bien tenus au formidable outil, hormis une bonne dizaine de fumigènes lancés sur la pelouse.

Au Parc OL,

« Ça devait être la guerre urbaine, non ? » Ce supporter marseillais, arrivé devant le Parc OL ce mercredi en serrant la main à un socio de l’Atlético Madrid, se voulait gentiment chambreur envers les pouvoirs publics et les médias. Annoncée à très hauts risques et mobilisant un nombre colossal de 1.250 forces de l’ordre entre Lyon et Décines, cette finale européenne OM-Atlético de Madrid (0-3) s'est (jusque-là) déroulée dans une certaine sérénité.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la préfecture du Rhône n’évoque que huit interpellations (sept pour port de fumigènes et une pour dégradation), soit « du très classique pour un match de football ». Ce choc s’annonçait pourtant tout sauf classique, y compris hors terrain. Mais les 8.000 ultras marseillais ont notamment bien respecté les consignes du responsable de la sécurité du club marseillais Thierry Aldebert en évitant le centre-ville lyonnais.

OM-Atlético: Y'a-t-il plus de risques de bagarres dans le centre-ville de Lyon qu'au Parc OL? https://t.co/a8rwFC8KM1 pic.twitter.com/XZehnBCWms — 20 Minutes (@20Minutes) May 16, 2018

« Si tu es une personne tranquille, tu as rarement de problèmes »

Plutôt sympas, notamment sur la place Bellecour où un village UEFA avait été ouvert la veille, les échanges entre supporters des deux camps ont déjoué les pronostics pessimistes d’un dispositif de sécurité doublé par rapport à celui d’une rencontre de l’Euro-2016. « On a vu dans les médias que les supporters marseillais pouvaient être assez chauds voire dangereux, confie Joaquin, fan de l’Atleti venu de Madrid avec des amis. Mais je ne crois pas qu’on risque quoi que ce soit ici. C’est un jour de fête et on profite de la ville. Si tu es une personne tranquille, tu as rarement de problèmes. »

Un «Aux armes» bien sympa place Bellecour pour les supporters marseillais à côté de ceux de @Atleti via @20Minutes #OMATM pic.twitter.com/Mb7IftWNPM — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) May 16, 2018

Une logique que se sont appliqués les deux camps, avec de nombreuses histoires assez dingues, comme celle d’Aloïs (26 ans). Celui-ci a décidé seulement une semaine plus tôt de venir soutenir l’OM… depuis Bucarest. « Ça faisait 14 ans que j’attendais ce grand moment donc ça ne m’embête pas du tout de mettre près de 500 euros au total pour vivre ça, sourit-il. On a eu droit à quelques chambrages et insultes de Lyonnais en ville. Mais il ne faut pas croire, il n’y a qu’une infime partie des supporters qui vient pour la fight. »

Le fantôme d’OL-Besiktas semblait bien loin

Celle-ci n’a pas eu lieu avant la rencontre, ni dans le centre-ville, où les Espagnols ont mis une drôle d’ambiance place Carnot (Lyon IIe), ni aux abords du stade. Dans les bars du Vieux-Lyon comme le Smoking Dog, la vigilance est restée de mise, notamment en cas d’intervention d’ultras lyonnais, habitués du quartier. « On a renforcé nos effectifs et on a opté toute la journée pour des gobelets en plastique, au cas où ça tourne mal », explique Jack, serveur dans ce pub ayant surtout accueilli… une trentaine de supporters d’Arsenal ayant misé sur une finale des Gunners. D’après Le Progrès, la brigade anti-criminalité de Lyon a bloqué près de la gare de Perrache un groupe de militants identitaires lyonnais qui voulait en découdre avec des supporters de l’OM, avec un homme interpellé muni d’un poing américain et placé en garde à vue.

Très peu de supporters marseillais en centre-ville mais belle ambiance mise par ceux de @Atleti via @20Minutes #OMATM pic.twitter.com/Q2rZfWyw3n — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) May 16, 2018

Même dans le stade et malgré un scénario vite contraire (but de Griezmann, blessure de Payet), les Marseillais n’ont pas « tout cassé ». Ils ont par contre envoyé un sacré paquet de fumigènes sur la pelouse, que ce soit près du but de Jan Oblak ou même du podium de protocole d’avant-match. « S’il y avait besoin de le prouver, nous montrons que tous les supporters ne sont pas des casseurs ou des hooligans », soulignent Geoffrey et Arthur, deux supporters de l’OM venus de Besançon. Le fantôme d’OL-Besiktas 2017 semblait bien loin ce loin ce mercredi. JMA peut dormir tranquille.

