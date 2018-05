VIDEO. Orgasme footballistique: Les cinq buts sélectionnés pour les Trophées UNFP (attention orgie)

L'auteur du plus beau but de la saison se cache ici. — Montage 20 Minutes

A chaque fin de saison, le même rituel : la remise des Trophées UNFP. Alors que tous les prix seront remis dimanche soir à l’occasion de la cérémonie de l’UNFP (diffusée sur beIN Sport à 20h30), il y en a un qui nous fait particulièrement plaisir : le trophée du plus beau but inscrit en L1 cette saison.

Cette année, l’UNFP a décidé de mettre à l’honneur le scud de Jeannot face au PSG, la caresse de Lo Celso à Lille, la lucarne de Malcom à Dijon, le ciseau de Kurzawa contre Toulouse et, bien évidemment, le lob magistral de Fékir face à Bordeaux.

Missile téléguidé, piqué brossé ou reprise de volée exceptionnelle ... Il y en a pour tous les goûts ! 🚀👌

👉 Votez pour le plus beau but de la saison !



🔥⚽️ https://t.co/7j58y5maif#TropheesUNFP pic.twitter.com/ElZKDBfaua — UNFP (@UNFP) May 11, 2018

Après vous être vautré dans ce stupre footballistique, L’UNFP vous invite à voter pour la plus belle de ces cinq pépites. Perso, on a clairement un petit faible pour le lob de Fékir. Encore que le petit piqué de Lo Celso est lui aussi loin d’être crado… Oui mais en même temps ce ciseau de Gangsta Kurzawa… Sans parler de ce « péchon » de Jeannot ou ce bijou de Malcom. Oh et puis zut, on choisit de ne pas choisir. Vive le beau, vive les buts !