VIDEO. Real-Bayern: L'énorme bourde d'Ulreich qui plombe les Bavarois

Sven Ulreich, le gardien du Bayern Munich, a commis une énorme bourde qui a plombé son équipe lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid, le 1er mai 2018. — OSCAR DEL POZO / AFP

Le Bayern Munich l’a mauvaise. Très mauvaise, même. Les Allemands avaient tout pour éliminer le Real Madrid et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, mais à l’aller la semaine dernière comme au retour mardi soir, ils ont gâché des occasions à la pelle. Ajoutez à ça des erreurs défensives plus grosses qu’eux et voilà comment on passe à la trappe (1-2, 2-2) alors qu’on méritait mieux.

Real-Bayern: «Il y avait bien penalty», Marcelo lui-même reconnaît que l'arbitre s'est planté https://t.co/Hf4yrzd1Bm via @20minutesSport pic.twitter.com/yQ4u5Kg6QA — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 2, 2018

« Ça fait extrêmement mal. Nous avons eu ce soir plusieurs occasions dans la surface adverse, des occasions brûlantes. Mais nous aurions dû en tirer un meilleur profit, a pesté le défenseur Mats Hummels après la rencontre. Il faut le dire clairement, nous leur avons offert un but à chaque match. Pourtant nous étions supérieurs. »

Clairement visé sur la seconde manche, le gardien Sven Ulreich, qui s’est complètement raté sur une passe en retrait de Tolisso. Karim Benzema n’en demandait pas tant pour inscrire son second but de la soirée et redonner l’avantage à son équipe dès le retour des vestiaires. Le pauvre Ulreich doit encore se demander ce qui lui est passé par la tête.

Le toujours classe Jupp Heynckes, tout en jugeant « qu’on n’a pas le droit de faire une erreur comme ça », n’a pas trop chargé la barque après la rencontre. Tout en incluant Corentin Tolisso dans l’affaire.

« Nous avons fait un cadeau à l’adversaire. Tolisso a fait un très bon match jusqu’à cette passe qu’il n’aurait pas dû faire, a estimé le coach du Bayern. Quant à Sven, on sait qu’il a fait une saison incroyable, mais il s’est troué. Il pensait d’abord qu’il pouvait prendre le ballon à la main. Il est devenu nerveux, c’est terrible pour lui et très triste pour l’équipe. »