VIDEO. Barça: Un doublé dont un lob soyeux après une course de 50m, Dembélé a régalé contre Villarreal

Ousmane Dembélé a inscrit son premier doublé avec le FC Barcelone face à Villarreal, le 9 mai 2018. — Shutterstock/SIPA

Ousmane Dembélé se réveille au bon moment. A moins de dix jours de la liste de Didier Deschamps, l’attaquant français a signé sa meilleure prestation depuis son arrivée à Barcelone, mercredi face à Villarreal, en offrant un but tout fait à Philippe Coutinho puis en réussissant son premier doublé blaugrana. Le second but, un petit lob tout en toucher au terme d’une course de 50 mètres, est splendide.

De quoi s’attirer les louanges de son entraîneur après la rencontre. « Dembélé est un joueur qui a énormément de talent. Il a la technique, il peut jouer des deux pieds, il est rapide, il apporte l’étincelle et le débordement, a détaillé Ernesto Valverde. Nous pensons qu’il peut nous aider, même s’il est très jeune et qu’il a encore le temps devant lui. Tous les joueurs ont besoin d’un processus d’adaptation, surtout quand ils sont jeunes. Ce soir il s’est montré, l’action sur son deuxième but a été incroyable. Il sera encore avec nous la saison prochaine. »

Au final, le Barça l’a largement emporté, 5-1. Une victoire qui lui permet de rester invaincu en Liga cette saison. Plus que deux matchs pour réussir le grand chelem…