Saint-Etienne: Gasset, Printant, l'intense émotion à Montpellier

FOOTBALL Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Printant sont très attachés au MHSC et à la famille Nicollin. Leur retour à la Mosson s'est fait avec énormément d'émotion...

Jean-Louis Gasset, ici lors d'un succès majeur des Verts à Nantes (0-3). — LOIC VENANCE / AFP

Il appréhendait ce retour à la Mosson. Non pas qu’il ait eu peur de la réaction d’un public qui l’affectionne tout particulièrement, lui l’enfant du pays. Mais Jean-Louis Gasset, pour la première fois, est revenu vendredi à Montpellier sans l’ombre protectrice et tutélaire de Louis Nicollin, décédé le 29 juin 2017, le jour de ses 74 ans. « Venir ici sans le patron… C’est la première fois que je venais à la Mosson en sachant que je ne le verrai pas. Ça fait tout bizarre. »

"Ça fait tout bizarre", confie Gasset pour son 1er retour à Montpellier depuis le… https://t.co/TN5HNzTHIZ pic.twitter.com/ja0kgW4DnU — FOOT Live News (@RdP_Foot) April 27, 2018

Jean-Louis Gasset, comme son adjoint Ghislain Printant, sont intimement liés à l’histoire du MHSC. Le père de Jean-Louis, Bernard, dont le centre d’entraînement de Grammont porte le nom, fut le compagnon de route de Louis Nicollin. Louis, c’était « mon oncle », précise l’actuel coach des Verts, en même temps qu’il évoque son attachement pour la ville. « A Saint-Etienne, je ne suis pas loin des miens ». Ses proches restés à Montpellier : « ma mère, mes enfants et mes petits-enfants ».

« Jean-Louis et Ghislain ont l’esprit pailladin »

Pour Ghislain Printant, l’un des hommes du miracle de Lourdes aux côtés de Gérard Bernardet et Pascal Baills en 2002-2003, c’est aussi une histoire de famille. Son fils Florian perpétue la tradition familiale dans les buts des U19 au MHSC. « J’ai intégré la Paillade en cadet, mes parents ont pris place aux côtés de la famille Nicollin dans la construction du club, rappelait-il avant de s’engager à Saint-Etienne. La Paillade c’est mon club ».

Un seul mot Président « MERCI », à jamais dans nos cœurs. #Respect #MHSCASSE ✨✨✨🙏 pic.twitter.com/29DuW59OLm — Printant Ghislain (@GPrintant) April 27, 2018

« On sauve une saison compliquée avec des gens qui aiment le club et ont l’esprit pailladin » expliquait Laurent Nicollin en janvier 2017, lorsque le duo était venu sauver un club mal en point. Laurent, que Jean-Louis Gasset a connu gamin, auquel il a rendu un hommage appuyé après le match, vendredi. « En perdant Louis Nicollin, Montpellier perdait gros. Il y aurait pu y avoir un certain relâchement. Mais le travail de Laurent a été très bon. »

La victoire sans effusion

Le retour sous la casquette verte du duo Gasset – Printant s’est écrit un soir particulier. C’est ce match que l’UNFP avait choisi pour rendre hommage à Louis Nicollin. « Un président atypique, apprécié par tous les joueurs », évoque Philippe Flucklinger, délégué régional du syndicat des joueurs pros dans le sud-est (et ancien de la maison MHSC). 40 anciens pros du MHSC portaient un maillot de chaque club professionnel de L1 et L2, signé par l’intégralité des joueurs, avant de les remettre à Laurent Nicollin.

[MadeInFoot] ASSE - Printant évoque sa relation avec Gasset https://t.co/lLc75BRduA — Mercato Foot (@MercatoFoot) April 22, 2018

Cet hommage, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant l’ont vécu intensément. Pour Louis, pour Laurent et pour un club qui reste sa famille, ils n’ont pas esquissé la moindre effusion de joie après la victoire des leurs à la Mosson (0-1). Un succès qui permet aux Stéphanois de prendre une belle option sur la qualification européenne. Et d’écarter de leur chemin un adversaire direct.