FIFA: Infantino réfléchit à la création d'une mini Coupe du monde tous les deux ans

La Fifa n’a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et parfois un peu trop… Son président, Gianni Infantino, propose de mettre en place une sorte de mini Coupe du monde, composée seulement de huit équipes internationales, tous les deux ans, en plus du Mondial traditionnel.

Le tournoi, qui aurait le nom doux de « Final 8 », serait le point culminant d’une compétition mondiale entre les différentes équipes nationales. Il aurait lieu en octobre ou novembre, à partir de 2021. Le pire, c’est que l’idée intéresserait un groupe d’investisseur qui serait prêt à mettre 25 milliards de dollars (!) pour acquérir les droits sur douze ans, soit sept compétitions.

How do you devalue the biggest and most profitable sporting event in the world?

Step 1: Elect Gianni Infantino

Step 2: Create the Nations League

Step 3: Let the top nations from that competition play in a mini-world cup every 2 years in a Final 8 tournament#Fifa #NationsLeague pic.twitter.com/nQgRLqUGQm