OM-Salzbourg: «On a fait un match intelligent!», comment Marseille a construit sa victoire en Ligue Europa

Florian Thauvin, buteur dès la 16e minute face à Salzbourg. — T. Camus / AP / SIPA

Deux buts inscrits et zéro encaissé, l'OM est en ballotage favorable avant la demi-finale retour à Salzbourg.

Les Marseillais, un peu chanceux, ont parfaitement mené leur barque ce jeudi.

On les a vus perclus de crampes, sur la pelouse du Vélodrome. Les douleurs étaient encore là sous les douches. Dans les vapeurs, la discussion était vive, raconte Dimitri Payet. Et la Coupe d’Europe semblait bien longue, avec ses « 72 tours pour arriver en demi-finale ». Le capitaine olympien peut faire des blagues : il a réussi un grand match. Auteur de deux passes décisives ce jeudi soir, pour Thauvin et Njie, Payet est un des principaux acteurs de la victoire des Marseillais face à Salzbourg.

#OMFCS Payet (sur la fatigue) "on a commencé l'Europa Ligue fin juillet avec 72 tours pour arriver en demi-finale. C vrai que face à une équipe qui court et un système qui nous a mis en danger, c'est bon signe ça veut dire qu'y a pas de tricheurs et qu'on se donne à fond" #TeamOM pic.twitter.com/ciSfS21fsi — Karim Attab (@karimattab1) April 26, 2018

2-0, le score est franc, et plutôt flatteur pour l’OM. Le match a été tendu (26 fautes), et surtout très serré. Les Marseillais ont souffert du pressing Autrichien, en tout début de rencontre, et, plus encore, en fin de partie. « On a fait un match intelligent », note Dimitri Payet. Et il est dans le vrai : l’OM, pas malheureux avec l’arbitrage, a aussi très bien géré sa barque.

Les bons choix de Rudi Garcia

Rolando et Kamara sont toujours en reprise… Et donc Rudi Garcia a repris le bricolage, Il a, une nouvelle fois, aligné Luiz Gustavo en défense centrale. Il y fut brillant. Plus rassurant, en tout cas, qu’Adil Rami, défenseur central à ses côtés.

#OMFCS Maxime Lopez🎙️ "On mène que de 2 buts, il reste 90min. Ils ont renversé 4 buts au tour précédent donc il faut rester vigilant et humble."#TeamOM #OMRBS #OMSAL #EuropeLeague pic.twitter.com/oWiYPAcFe9 — Provence Azur (@ProvenceAzur_) April 26, 2018

Surtout, l’entraîneur marseillais a réussi son coaching. Njie et Zambo Anguissa, entrés en jeu autour de l’heure de jeu, ont été décisifs. Le premier, évidemment, car il a marqué un joli plat du pied. Le second, en apportant beaucoup de solidité dans un milieu de terrain qui prenait l’eau. Le jeune Lopez, et il n’était pas le seul, semblait en deuxième mi-temps dépassé par les évènements. « L’entrée de Zambo [Anguissa] nous a soulagés et Clinton [Njie] a été extraordinaire sur le plan défensif », lançait Rudi Garcia en conf' de presse, avant de s’autocongratuler : « Tactiquement, on a bien géré ce match ! »

« On peut remercier Pelé »

« Salzbourg, c’est une belle équipe, ils pressent beaucoup, ils ont de beaux joueurs, embrayait Maxime Lopez. On peut remercier Pelé, il a sorti un très grand match. » On confirme, et on aurait bien aimé en discuter directement avec l’intéressé, qui nous a filés entre les doigts, en zone mixte. Sa fin de match, effectivement, a été royale, avec une série d’arrêts décisifs, dont une très jolie claquette.

Cette victoire est aussi en grande partie grâce à Yohann Pelé, auteur de nombreuses parades décisives et qui signe un parfait clean sheet ce soir ✅🧤#OMFCS 2⃣-0⃣ pic.twitter.com/eJHIQPdXQN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 26, 2018

De quoi permettre au community manager de l’OM de s’enflammer sur ce nouveau « clean-sheet » (match sans but encaissé) de l’Albatros. C’est oublier un peu vite son début de rencontre raté, entre dégagements ignobles plein axe et sorties stressantes pour ses coéquipiers. Rudi Garcia a esquivé : « J’ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps ! » Nous aussi, et on espère qu'il en fera deux comme ça à Salzbourg. Les Autrichiens ont l'habitude des remontadas. Face à la Lazio Rome, ils se sont imposés 4-1 au match retour, chez eux, en marquant trois buts en quatre minutes. Yohann Pelé a intérêt à faire deux bonnes mi-temps, jeudi prochain...

