OM-Salzbourg: «On aurait pu remplir trois stades», plein à craquer, le Vélodrome est prêt à mettre le feu

Le Vélodrome va rugir contre Salzbourg. — Claude Paris/AP/SIPA

Jeudi soir, le stade Vélodrome, le cœur de l'Olympique de Marseille, va battre comme jamais. Après le quart de finale retour de Ligue Europa contre Leipzig (5-2), complètement fou, les Marseillais sont de nouveau prêts à faire de leur stade une zone à risque pour leurs adversaires.

Bon courage à l'@OM_Officiel pour ce soir.

Mettez le feu à l'@orangevelodrome ! 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/oKPrAzmuug — Amiens SC (@AmiensSC) April 26, 2018

A l’occasion de cette demi-finale aller contre Salzbourg, les billets se sont vendus aussi vite que les pastaga en plein été sur la Canebière.

La demande a été tellement importante aujourd'hui autour de cette demi-finale que l'Olympique de Marseille aurait pu remplir l'équivalent de trois stades Orange Velodrome pour ce match... — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 22, 2018

Une razzia telle que les joueurs de l’OM eux-mêmes n’ont pas pu avoir le nombre de billets qu’ils auraient espéré pour leurs proches. « On vient encore de m’envoyer un message pour des places, mais il n’y en a plus ! Même nous, on n’en a pas assez pour faire venir nos proches », a avoué Jordan Amavi dans L'Equipe. Ça promet une ambiance de feu en tribunes. Il n’y a plus aux hommes de Rudi Garcia qu’à en faire de même sur le terrain.