Arsène OUT: Patrick Vieira est «prêt» à diriger Arsenal

Depuis l'annonce du départ d'Arsène Wenger, le nom de Patrick Vieira est régulièrement cité comme successeur. L’ancien capitaine d’Arsenal, actuel entraîneur de New York City, a l’avantage de bien connaître la maison, après neuf années là-bas.

Exclusive: Patrick Vieira tells @thetimes it is an "honour" to be linked with #AFC and that he is ready to coach any side in Europe https://t.co/3l0KQZz6eu