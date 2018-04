Salut la famille et bienvenue pour ce premier live de la soirée (car oui, on est chaud et après on enchaîne par un délicieux Dijon-Lyon) avec un petit Rennes-Nantes à enjeu. Passé la folie furieuse vécue par la Beaujoire cette semaine avec la demi-finale de Coupe de France entre Les Herbiers et Chambly, on retrouve le public nantais pour un derby qui sent bon la grosse ambiance. Les deux équipes se battent pour accrocher une place européenne et on devrait assister à une sacrée opposition ce soir, c’est en tout cas ce que j’espère. Les Rennais sont devant leurs meilleurs ennemis (avec les Guingampais) puisqu’ils sont actuellement 5e avec 47 points (Nantes est 9e mais n’a que deux points de retard).

>> On se retrouve sur les coups de 19h15 pour lancer cette soirée foot.