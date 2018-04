EN DIRECT. Ligue Europa: L'OM défiera Salzbourg en demi-finales !

Salut les 20 minutos ! Après des quarts de folie, il est temps de découvrir quelles demi-finales de coupe d'Europe nous attendent les 24, 25 et 26 avril et les 1er, 2 et 3 mai prochains.

Comme il n'y a plus d'équipe française en lice depuis un moment déjà en C1, c'est l'occasion de supporter votre autre club de coeur, sans vous inquiéter de savoir s'il va sortir votre PSG adoré. De mon côté, je vais prier pour un Bayern-Real, histoire d'avoir le droit à la revanche de la saison passée (et de l'élimination légèrement scandaleuse des Allemands).

Côté C3, on s'intéressera forcément au prochain adversaire de l'OM. D'autant qu'en cas de qualification, les Marseillais iraient jouer la finale au Parc OL, et vu la rivalité entre les deux clubs depuis quelques saisons, on a du mal à voir ce qui pourrait leur faire encore plus plaisir que de se faire sacré dans le stade de Jean-Michel Aulas. Mais avant ça, il faudra sortir au choix Arsenal, l'Atletico ou Salzbourg (que Marseille avait déjà affronté en poules).

>> A vos pronostics et rendez-vous à 11h50 pour le départ réel du live