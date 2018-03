Russie-France: «C'était encore un peu laborieux», Deschamps et les Bleus débriefent le match

Kylian Mbappé a marqué lors de Russie-France (1-3), le 27 mars 2018. — Dmitri Lovetsky/AP/SIPA

Voilà, c'est fini. L'équipe de France a disputé mardi en Russie son dernier match amical avant l'annonce de la liste des joueurs qui iront à la Coupe du monde l'été prochain. La victoire (1-3) a fait du bien après la déconvenue face à la Colombie vendredi, mais le contenu a parfois laissé à désirer. Pas anormal non plus, avec tous les changements et les tests voulus par Didier Deschamps. Voici ce qu'en disent le sélectionneur, Hugo Lloris et Blaise Matuidi.

VIDEO. Russie-France: Les Bleus assurent le résultat mais ne se rassurent qu'à moitié (voire moins) https://t.co/JIR7EBu5cZ pic.twitter.com/TwXaJcvaTU — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 27, 2018

Didier Deschamps

«On a toujours cette capacité à se créer des occasions, à marquer. Mais il y a toujours des choses qu'on doit faire mieux. En première période, des pertes de balle un peu stupides, où on veut bonifier certains ballons et on donne des munitions à l'adversaire.

C'est difficile de dire qui a marqué des points ou pas... Pour ceux qui étaient là, il y a déjà la victoire collective. Des performances individuelles un peu en dessous... J'ai encore un peu plus de réponses qui vont nourrir ma réflexion. Il faudra choisir, mais il y a encore du temps.

Pogba? Je l'ai trouvé impliqué, peut-être moins efficace par moments dans les phases défensives. Au delà du coup franc qu'il met, dans la créativité, dans la qualité de passe... il a ça. Il peut en ajouter, on attend beaucoup de lui, je lui en demande beaucoup».

France-Colombie: Toutes les questions que va se poser Deschamps au réveil (s’il a réussi à dormir) https://t.co/nPofrDICFi pic.twitter.com/OEb3mQrShf — 20 Minutes (@20Minutes) March 24, 2018

Blaise Matuidi

«C'est bien d'avoir gagné. On est conscient que tout n'a pas été parfait. Il faut travailler car la Coupe du monde va venir vite. On peut faire mieux dans l'état d'esprit, être plus conquérant. On aura plus de temps en stage pour travailler. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais jeune ça n'existe pas en sélection».

Hugo Lloris

«Encore une fois aujourd'hui, c'était un peu laborieux, mais le résultat est là. Est-ce que c'est la période du mois de mars qui joue ? Je ne sais pas. Il faut être réaliste aussi, ça reste des matchs amicaux, de préparation. On a essayé différents systèmes».