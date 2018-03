EN DIRECT. Russie-France: Les Bleus nous doivent une revanche... Roulez jeunesse en attaque...

Un match qui retrouve soudainement de l’importance. On ne savait pas bien ce que les Bleus venaient faire contre la Russie en mars en dehors d’une visite préparatoire à la Coupe du monde qui s’annonce, mais c’est une interrogation du passé. La défaite inattendue contre la Colombie, et surtout son scénario (défaite 3-2 après avoir mené 2-0), a tout remis en cause. D’un coup, les Bleus se doivent de gagner pour éviter que l’inquiétude de ronge tout le monde avant les retrouvailles fin mai. Cela n’empêchera pas Deschamps de faire tourner l’effectif pour donner une petite chance de se montrer à ceux qui ne sont pas sûrs d’être la dernière liste. Cela est censé suffire quand on est la France, en particulier contre la nation la plus mal classée de toutes celles qui participeront au Mondial.