L'UEFA annonce trois changements de règles pour les matchs européens dès la saison prochaine

FOOTBALL Cela concerne le nombre de changements autorisés, le nombres de joueurs inscrits sur la feuille de match et la liste des joueurs inscrits...

L'UEFA a annoncé des changements de règles pour la saison 2018-2019 (photo d'illustration). — Jean-Christophe Bott/AP/SIPA

Ce n’est pas une révolution, mais mine de rien cela va changer pas mal de choses… et sans doute favoriser les clubs qui disposent de gros effectifs. L’UEFA a confirmé mardi qu’elle allait faire évoluer trois règles dès la saison prochaine, en Ligue des champions comme en Ligue Europa.

D’abord, un 4e remplacement sera autorisé en prolongation, donc à partir des phases à élimination directe. La mesure, acceptée en mars par le Board, instance garante des lois du jeu, avait été testée lors du tournoi des JO de Rio 2016 et sera également appliquée lors du Mondial 2018 en Russie.

Des ajouts à la liste des joueurs qualifiés « sans aucune restriction »

Par ailleurs, uniquement lors de la finale de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Super Coupe, chaque équipe pourra inscrire 23 joueurs sur la feuille de match contre 18 pour les autres matchs. Cela permettra à chaque entraîneur de disposer de 12 remplaçants (au lieu de 7) et lui offrira « plus de flexibilité », explique l'UEFA.

Enfin, après la phase de poules, un club pourra ajouter les noms de trois nouveaux joueurs et ce « sans aucune restriction » à la liste des joueurs soumise à l’UEFA en début de compétition. Cela influencera certainement le mercato d’hiver, pendant lequel certains clubs hésitent parfois à engager un joueur car celui-ci a déjà joué en Coupe d’Europe avec son club d’origine.