«Il cherchait toujours un prétexte pour taper», l'ex d'un footballeur raconte comment elle était battue

Séance d'écoute et de soutien psychologique dans un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (photo d'illustration). — DURAND FLORENCE/SIPA

Le récit est glaçant. Dans L'Equipe de ce lundi (édition abonnés), l’ex-femme d’un footballeur toujours en activité, qui a contacté elle-même le quotidien, témoigne des violences qu’elle a subies pendant des années de la part de ce dernier. « Miriam » (son prénom a été changé), qui n’a jamais porté plainte parce qu’elle a peur des représailles pour elle et son fils, a décidé de parler - à visage couvert - car elle a su « qu’il avait tapé sa nouvelle compagne, y compris pendant sa grossesse », explique-t-elle.

Elle a connu cet homme - elle l’appelle « Monsieur » - dans sa ville natale en Afrique, il y a quatre ans. Il a commencé à être violent quand ils ont emménagé ensemble. « Il cherchait toujours un prétexte pour taper. Et ce n’était pas des petites gifles, mais des coups de poing dans le ventre, sur le visage, partout », raconte-t-elle.

Elle détaille ensuite quelques scènes de violence, comme lorsque « sur une route pleine de virages, il s’est mis à accélérer jusqu’à plus de 200 km/h, a décroché [sa] ceinture de sécurité en bloquant le loquet avec sa main » à cause d’une crise de jalousie. Ou quand il l’a tabassée « en vacances, à Paris, dans un hôtel proche de la gare de Lyon ». Il l’a également violée, dit-elle. « Il m’a fait subir tellement de choses…. Aujourd’hui, je réalise que j’aurais pu mourir. »

« Ses coaches successifs et ses coéquipiers n’ont jamais rien vu de son comportement violent, car, à l’extérieur, "Monsieur" est réservé et timide », explique-t-elle. Enceinte, elle a fini par sortir de sa vie en juin 2016. Alors qu’elle était à un mois de l’accouchement, il l’a mise dehors car il pensait finalement que l’enfant n’était pas le sien. Elle a accouché dans un hôpital près de chez sa tante, qui l’a recueillie.

Aujourd’hui, il ne veut pas reconnaître l’enfant. Une procédure de reconnaissance de paternité a été enclenchée en décembre 2017, mais « Miriam » n’en veut plus. « J’abandonne. Je ne veux plus que "Monsieur" ait le moindre rapport avec mon fils et moi. Je vais retourner chez mes parents [en Afrique] avec le petit et essayer de me reconstruire. »