VIDEO. Petit pont, péno plat du pied et autographes, c'était Usain Bolt à l'entraînement à Dortmund

Usain Bolt à l'entraînement avec le Borussia Dortmund, le 23 mars 2018. — Bernd Feil/M.i.S./PIXATHL/SIPA

Depuis le temps qu’il en parlait, il l’a enfin fait. Usain Bolt a participé vendredi matin à une séance d'entraînement avec les joueurs du Borussia Dortmund. La venue du roi du sprint, huit titres olympiques au palmarès, a fait déplacer les foules. Crampons aux pieds, le Jamaïcain s’est apparemment bien débrouillé. Même quand son contrôle de balle est un poil long, il sait se rattraper.

Le contrôle il fait flipper par contre 😂 pic.twitter.com/YLnohT157h — Daily Mercato (@DailyMercato) March 23, 2018

Et hop, le « plat du pied sécurité ». Jean-Mimi serait fier de lui.

La séance s’est terminée par un moment consacré à la signature d’autographes.

✍️ Autogramme und Selfies nach dem Training #BVBolt https://t.co/ZNI4lw41mg — Borussia Dortmund (@BVB) March 23, 2018

« C’était cool ! J’ai pris du plaisir avec les gars, qui ont été vraiment accueillants », a raconté Bolt. « L’un de mes plus grands rêves est de signer à Manchester United. Si Dortmund dit que je suis assez bon, je m’accrocherai et m’entraînerai très dur », avait-il dit en janvier, au moment de dévoiler ses futurs plans. On n’en est pas encore à la signature d’un contrat, mais au moins tout le monde a passé un bon moment.