Voilà, on y est. On a beaucoup causé depuis le match aller, entre la blessure de Neymar, les appels au peuple pour renverser le Real, patati, patata... Mais maintenant, c'est l'exploit ou la porte, et rien d'autre. Après ses dix dernières minutes catastrophiques à Santiago Bernabeu, le PSG est dans une situation délicate pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Il lui faut gagner 2-0 ou par trois buts d'écart face au double champion d'Europe. Dur ? Certes, mais pas impossible. Le PSG est très fort au Parc des Princes cette saison et doit le prouver aussi dans les grands matchs. En début d'année, le Bayern en avait pris 3. Il va falloir faire au moins aussi bien.

>> On se donne rendez-vous à partir de 20h pour ce suivre cette grande, grande soirée de foot.