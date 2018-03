Pouvait pas mieux pour Troyes, ce match face au PSG. Entre la blessure longue durée de Neymar, la coup reçu par Mbappé lors du dernier match et la proximité entre les deux classicos face à l'OM et le retour face au Real, Paris se déplace presque en claquettes dans l'Aube. On n'exagère un peu, mais pas tant que ça: en plus de MCN, le PSG jouera sans Marquinhos, Verratti ou Pastore ce samedi. A tel point qu'on se demande qui va jouer en pointe: Draxler? Di Maria? Le jeune Thimothy Weah? On verra. Ce qui est sûr, c'est que Troyes a l'occasion de très bien faire. Mais Paris soit s'éviter une découvenue avant le Real...

>> On se retrouve avant 17h pour ce match...