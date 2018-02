Ligue Europa: Un policier anti-émeute décède lors d'affrontements entre supporters du Spartak et de Bilbao

Les affrontements entre supporters à Bilbao, jeudi — SIPA

Un policier anti-émeute est mort jeudi à la suite d'un arrêt cardiaque lors d'affrontements entre supporters du Sparktak Moscou et ceux de l'Athletic Bilbao, assure la presse basque. Au moins cinq personnes ont été arrêtées et plusieurs autres blessées jeudi à Bilbao (Espagne) dans des violences ayant impliqué des supporters du Spartak Moscou avant la rencontre d'Europa League entre l'Athletic Bilbao et le club russe, a fait savoir la police basque.

«Il y a eu cinq personnes arrêtées, nous ne savons pas s'ils sont tous des supporters du Spartak, mais plusieurs d'entre eux sont Russes», a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'Ertzaintza, la police régionale basque, sans pouvoir préciser le nombre des blessés, ni la gravité de leurs blessures.

Le policier, lui, aurait été victime d'un infarctus.

Un policier basque est mort ce soir lors d’affrontements entre des « supporters » de l’Atletic Bilbao et du Spartak de Moscou https://t.co/djPZ8cc7Ao — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) February 22, 2018

Ces heurts se sont produits au moment de l'arrivée des ultras du Spartak au stade de San Mamés, à Bilbao. Certains d'entre eux ont allumé des fumigènes et renversé des poubelles, provoquant des charges de la part des policiers.

Absolute scenes in Bilbao tonight before the match between Athletic and Spartak Moscow



pic.twitter.com/mm5en3Rqin — First Choice Tipping (@FirstTipping) February 22, 2018

L'Ertzaintza avait déployé d'importantes mesures de sécurité en prévision de cette rencontre avec plus de 500 policiers mobilisés, face à la menace d'un afflux de supporters violents à Bilbao.

L'Athletic Bilbao et le Spartak Moscou s'affrontaient jeudi soir en 16e de finale retour d'Europa League, une semaine après la victoire du club basque en Russie (3-1) lors du match aller.