Ca devrait le faire, quand même. Mais depuis que le remontada a eu lieu, on ne préfère plus trop s'avancer avec le football français. Même si, on vous l'accorde, Braga n'est pas tout à fait le Barcelone de Messi et Neymar, il faudra quand même se méfier pour l'OM ce soir au Portugal, malgré la large victoire (3-0) au match aller. Bref, on attend non seulement de l'OM une confirmation, mais aussi une bonne préparation au déplacement au Parc des Princes dimanche pour le classico. Bref, pas de bêtise ce jeudi soir, svp...

>> On se retrouve juste après le match de l'OL pour cette deuxième affiche de la soirée... Soyez avec nous.