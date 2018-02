VIDEO. Victime d'un malaise vagal en plein match, Bafé Gomis s'écroule sur la pelouse (avant de se relever)

Gomis sous le maillot de Galatasaray. — OZAN KOSE / AFP

Ce sont toujours des images qui font peur, du genre qu’on aimerait ne jamais voir sur un terrain de football. Dimanche, alors que le club de l’ancien Marseillais se déplaçait sur la pelouse de Kasimpasa, Bafé Gomis s’est effondré sur la pelouse en début de rencontre (7e), victime d’un malaise vagal.

En voyant l’attaquant s’allonger ainsi, tous les joueurs ont tout de suite été pris de panique et ont appelé les médecins de Galatasaray qui se sont alors précipités sur Gomis. Finalement, après quelques minutes, le joueur s’est relevé et a pu prendre part à la suite du match. Ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit. A Lyon et Swansea, déjà, Gomis avait connu de telles frayeurs. A surveiller de près, donc.