En 2009, le président du Lokomotiv Moscou e refusé de recruter Neymar (qui coûtait 10 millions)

Alan Gatagov, ça ne vous dit rien ? Nous non plus. C’est le jeune joueur que le président du Lokomotiv Moscou a préféré à Neymar en 2009. Et aujourd'hui il évolue à Levadia, en première division estonienne... « A l’époque, il ne semblait pas pire que Neymar », a ainsi avoué l’ex-président du Lokomotiv Moscou, Nikolai Naumov, dans les colonnes de Sport-Express (et repris par L’Equipe). La raison de ce refus ? « Il était très jeune et nous ne savions pas comment il allait s’adapter à la Russie, il était si fragile, si frêle que nous avons rejeté l’idée », a-t-il expliqué.

Pour sa défense, son calcul peut paraître logique. Que serait-il advenu du jeune Neymar sous des températures d’au moins -8000 ? Déjà qu’il n’est pas jouasse quand il doit se coltiner un déplacement à Strasbourg ou Sochaux en plein hiver avec le PSG…