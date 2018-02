VIDEO. Le déhanché de Marquinhos, Yuri on fire et les petits yeux de Neymar, l'anniversaire du Brésilien était agité

Neymar a fêté ses 26 ans en tout e discrétion. Ou pas. — Myriam ADAM / AFPTV / AFP

Neymar a 26 ans et une bonne partie de la planète est au courant tant la nouvelle a été relayée partout. Sur les réseaux sociaux, c’est une avalanche de photos et de vidéos qui ont été publiées depuis 24 heures, ce qui nous permet de voir un certain nombre de joueurs parisiens d’un autre œil.

Si certains ont des petits yeux, champagne oblige, et dansent aussi bien que notre tonton Christian à quatre heures du mat' dans le salon le soir de Noël (coucou Yuri Berchiche), d’autres en revanche transpirent la classe sur le dancefloor, Marquinhos en tête. Pour le plaisir des yeux (et des zygomatiques), on a recensé pour vous quelques séquences assez drôles, qui permettent de voir les joueurs du PSG sous un angle différent, moins sportif mais beaucoup plus funky.

Michael Marquinhos Jackson

Yuri « Jamais Sans Mon verre » Berchiche

C'était à 5h du matin

Berchiche est bourré et on aime pic.twitter.com/SZSmjkazLh — #SayYesToBerchiche #SayYesToTheMâleAlpha (@Chelra96) February 5, 2018

Cavani on fire, Berchiche lost in translation

Yuri est perdu

Cavani il vit la soirée de sa vie pic.twitter.com/ps9TTpxo2f — #SayYesToBerchiche #SayYesToTheMâleAlpha (@Chelra96) February 4, 2018

Yuri au bout de sa vie

Je suis mort ! Yuri berchiche est bourré 😭😂😂😂😂 pic.twitter.com/FdrwWlTbTC — aZoU ⵣ (@Azou_75) February 5, 2018

Deux hommes, deux états

📷 | Neymar e Kylian Mbappé. pic.twitter.com/HMzTp5EtH2 — Neymar Daily (@njrdaily) February 5, 2018

On espère pour le PSG que tout ce beau monde aura bien récupéré d’ici mardi. Car oui, ce n’est pas comme s’il y avait un match de Coupe de France à jouer à Sochaux !