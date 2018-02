PSG: Luiz Gustavo, Cavani, Eric Judor ou Ronaldo, la soirée d'anniversaire de Neymar était the place to be

L'anniversaire de Neymar — Insta, AFP, 20minutes

Vous faisiez quoi, vous, dimanche soir? Bah comme nous, vous n'étiez pas invités à l'anniversaire de Neymar Jr. Et c'est bien dommage, vu l'ambiance qu'il y avait. La star brésilienne du PSG avait convié près de 150 personnes dans le luxueux pavillon Cambon, privatisé pour l'occasion. Annoncée depuis plusieurs semaines, la soirée était tout sauf secrète. C'était même un gros coup de comm', avec des VIP qui posent à l'entrée façon remise des oscars, des photos Instagram dans tous les sens et même des videos. Ambiance smoking pour les hommes et jupes longues pour les femmes.

>> A lire aussi : Lille-PSG: Jolis buts, jeu pépère et pas de blessés... Paris se prépare bien avant Madrid

Parmi les invités, trois grandes familles:

>> Le PSG: Avec la quasi totalité des joueurs, dont Cavani et Hatem Ben Arfa. Mais aussi Unai Emery, le coach, le directeur sportif Antero Henrique et le président Nasser Al-Khelaïfi.

•📸• Cavani est présent ce soir pour l’anniversaire de Neymar. 🎉😉 pic.twitter.com/288JL5t3Dv — Cavani 🇫🇷 (@Cavani_FR) February 4, 2018

📷 | Neymar e Kylian Mbappé. pic.twitter.com/HMzTp5EtH2 — Neymar Daily (@njrdaily) February 5, 2018

Mention spéciale au gardien allemand Kevin Trapp, qui a pour sa part régalé les photographes en quête de clichés glamour en posant amoureusement devant les flashs, au bras de sa compagne, la mannequin brésilienne Izabel Goulart, robe argentée et bronzage qui tranchaient avec le froid hivernal.

Le gardien parisien Kevin Trapp et sa compagne - AFP

>> Les proches: Une grande partie de Brésiliens, dont évidemment tous ses amis promes (l es fameux toiss), mais aussi le joueur de l'OM Luiz Gustavo. Neymar est arrivé aussi avec sa compagne Bruna Marquezine.

>> Les VIP: Du grand nom, de Ronaldo (le vrai) à Eric Judor en passant par Dj Snake, Malik Benthala, ou le président du Brésil.

Eric Judor à l'anniversaire de Neymar - AFP

Au programme, on a dansé, on a chanté, on a fêté Neymar et on a sans doute bu quelques coupettes. Pas trop hein, y a déplacement à Sochaux en Coupe de France dans 48 heures.