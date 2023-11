Une dix-neuvième victoire qui conclut une année hors-norme. Le triple champion du monde Max Verstappen a remporté à Abou Dhabi le dernier Grand Prix d’une saison de Formule 1 qu’il aura survolée au volant de sa surpuissante Red Bull. Rares ont été les dernières courses sans que « Mad Max » ne batte un record. Sur le circuit de Yas Marina, où de nombreuses personnalités étaient présentes pour le dernier rendez-vous de l’année, le Néerlandais est devenu le premier pilote à dépasser la marque des 1.000 tours menés en une saison.

Une statistique certes, anecdotique, mais qui en dit long sur la saison du pilote âgé de 26 ans. « Ce fut une saison incroyable », a réagi Verstappen sous les milliers de spots et de lumières entourant le tracé. « Ça va être très difficile d’avoir une autre saison comme celle-ci, nous le savons. Nous travaillons déjà dur pour l’année prochaine afin d’avoir une voiture très compétitive et nous serons prêts pour la bataille », a-t-il aussi assuré, lui qui est notamment devenu cette saison le détenteur du plus grand nombre de victoires consécutives en GP (10).

Parti en pole position, le pilote Red Bull termine dimanche soir en nocturne devant Charles Leclerc (Ferrari), deuxième sur la grille. Dans les premiers hectomètres, le Monégasque a bien tenté de prendre l’ascendant sur l’homme fort du moment mais en vain. Le Britannique de chez Mercedes George Russell complète le podium.

Mercedes vice-championne

Les titres mondiaux verrouillés par Verstappen et Red Bull, l’ultime manche de la saison comptait encore quelques derniers enjeux parmi lesquels la lutte entre Mercedes et Ferrari pour la place de vice-champion du monde chez les constructeurs. Avant l’arrivée du paddock dans la capitale des Emirats arabes unis, Mercedes (392 points) comptait seulement quatre points d’avance sur la Scuderia (388).

La bataille a définitivement tourné à l’avantage du constructeur allemand, grâce à la 9e place de son deuxième pilote Lewis Hamilton, qui ramène deux points supplémentaires à son équipe, en plus des quinze acquis par Russell. Ferrari – dont le second pilote Carlos Sainz termine loin des points – est finalement troisième, à trois points seulement de l’équipe octuple championnat du monde.