Tour de France 2023 EN DIRECT : Bienvenue dans les Alpes (et dans l'enfer du Grand Colombier)... Suivez la 13e étape avec nous

Après un jour de pause, un jour de plat, deux jours de bagarres à monter et descendre, Il est déjà l’heure de retrouver le grand air de la montagne ce vendredi. Avec, au programme, l’entrée des coureurs dans l’enfer des Alpes et une arrivée au sommet dans le col du Grand Colombier. Une sorte de truc de zinzin interminable de 17,4km à 7,1 % de moyenne. Et sans trop s’avancer, on s’attend de nouveau à une immense baston entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui gardent le même écart depuis la fin de la semaine dernière, à savoir 17 riquiquis secondes. Messieurs, à vous de jouer ! Nous, on se retrouve dès 14h pour le départ réel.