Tour de France 2023 EN DIRECT : Allez, une petite attaque SVP !!! Suivez la quatrième étape avec nous…

09h00 : Hello les amis !

Chauds pour un nouveau coup de force des sprinteurs ? Car oui, si on a (un peu) vibré avec l'échappée de « Pipiche », la troisième étape s'est sans surprise conclue au sprint lundi aprem à Bayonne. Jasper Philipsen a été impressionnant pour conclure, et on devrait à nouveau avoir droit à une explication entre sprinteurs, ce mardi entre Dax et Nogaro. Alors, festival Philipsen ou réveil d'un Wout van Aert jusque-là bien frustré ? On sera fixés cet après-midi, avant d'attaquer gentiment les Pyrénées.

>> Retrouvez-nous dès 13h10 et le départ fictif pour vivre cette quatrième étape.