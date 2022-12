Coupe du monde 2022 : Les Champs se vident, Macron félicite quand même les Bleus... Venez passer la soirée à pleurer avec nous...

20h20 : « Il faut l’accepter », prône Deschamps

« A 2-0, si on en prend un 3e, il n’y a rien à dire. On n’a pas fait ce qu’il fallait pendant une heure. Après, avec beaucoup de courage, on les a poussés dans les derniers retranchements. Puis ça se joue à quoi ? Une dernière occasion à la 120e et une séance de tirs au but. On revient de nulle part et que ça nous échappe, c’est encore plus dur à digérer. C’est comme ça, il faut l’accepter. Ça fait mal mais c’est le haut niveau. Il faudra du temps pour digérer », vient de dire le sélectionneur des Bleus sur TF1. Va-t-il rester ? « Je verrai mon président en début d’année », comme c’était prévu, élude-t-il.