C’est le seul avantage qu’on voit à l’incroyable série de blessures qui touche les Bleus depuis le début de la saison : on ne sait pas à l’avance le onze type de DD et on s’amuse un peu à tenter de le deviner. Pour affronter l’Australie mardi au stade Al-Janoub (20 heures), le sélectionneur sera privé de Kimpembé, Pogba, Kanté et Benzema, qui auraient tous été titulaires dans un monde parfait.

Verra-t-on l’espoir au bout du tunnel pour Varane, tout juste remis d’une longue absence avec MU mais annoncé encore un peu juste physiquement ? Dembélé, déjà titulaire il y a quatre ans face au même adversaire, va-t-il revenir de nulle part pour suppléer KB nueve ? Le staff optera-t-il pour une charnière 100 % école maternelle avec Upamecano et Konaté d’entrée ? Quel est le frère Hernandez qui regardera l’autre s’ébrouer depuis le banc de touche ? Griezmann jouera-t-il un cran plus bas au milieu de terrain ? Autant de questions que vous pouvez peut-être, comme nous. Cela tombe bien, 20 Minutes vous proposer de choisir votre composition d’équipe idéale pour mardi. On passera un coup de fil à DD pour lui suggérer.