Vous aviez l’habitude de nous rejoindre tous les jeudis après-midi pour des quiz de l’espace, des invités premiums, et des débats tous plus animés les uns que les autres. Et bien figurez-vous que pendant cette Coupe du monde, notre émission « Les croisés tu connais » proposera une triple ration (au moins) avec une représentation à 13h sur Twitch, tous les jours du lundi au vendredi.

Au menu, le débrief à (très) chaud du premier match du jour, nos meilleurs remèdes pour soigner les nombreuses blessures de nos Bleus, des statistiques insolites, nos conseils aux recruteurs de L1 pour ne pas se tromper de cible au Qatar, des invités prestigieux (enfin on espère), et même une mascotte officielle qui décidera du sort des plus belles affiches depuis son salon.

Ah, et on oubliait le plus important : nos viewers/spectateurs/lecteurs les plus attentifs pourront remporter chaque semaine un maillot (en partenariat avec Le bon maillot) à condition de bien répondre à nos quiz de l’enfer. Alors rendez-vous tout à l’heure à 13h pour la première, promis vous passerez un bon moment !