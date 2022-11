Coupe du monde 2022 EN DIRECT : « Neymar a renoncé à sa vie de tous les jours pour la Seleçao », confie Marquinhos... Suivez cette journée avec nous…

8 heures : Bon réveil à toutes et à tous, et bienvenue dans ce live, à deux jours de l’ouverture officielle de cette Coupe du monde au Qatar !

Officiellement lancé mercredi sur 20 Minutes, ce live de la Coupe du monde va vous accompagner jusqu’au dimanche 18 décembre, voire un peu plus si affinités (comprendre un défilé sur les Champs-Elysées le 19 donc). Ce vendredi matin, on va tenter d’égayer votre rude réveil de fin de semaine en vous livrant le menu de la journée : on aura à 12 heures tapantes a priori deux joueurs des Bleus en conférence de presse. On vous fera vivre ça en live, alors qu’Aymeric, présent à Doha, écrira un sujet retour derrière. Puis l’équipe de France effectuera son deuxième entraînement au Qatar, à huis clos à 20 heures au stade Jassim Bin Hamad. Autant dire que ça va bosser dans le plus grand des secrets un 3-4-3 avec des meneurs de jeu excentrés qui vont coulisser dans tous les sens. Euuuuuh, on s’emballe peut-être un peu DD, non ? En tout cas, restez connectés par ici, vous ne manquerez rien des infos Mondial du journal, même celles qui vous sembleront les plus futiles (bien notre came ça). Suivez le guide !

>> Rendez-vous toute la journée pour ne rien rater de ce qui se trame du côté de Doha et de ses environs.