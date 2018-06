J-1 LES PETITS LOUPS !!!! Il fait beau, le soleil est (enfin) de retour, et surtout, dans une petite journée, c’est la Coupe du monde de football !!! Du coup, pour surmonter l’insupportable attente, on s’est dit qu’on allait gentiment la partager avec vous. Ici, vous saurez tout, les dernières nouvelles des sélections, les petites anecdotes marrantes, les vidéos des supporters ou des entraînements, et aussi un peu (beaucoup) nos humeurs. Bref, alors que dans notre rédaction on n’en peut plus de patienter avant que cette Coupe du monde ne commence et qu’on voit enfin 32 nations s’écharpaient pour le titre suprême, on espère que vous aussi vous êtes tout fous ! C’est parti pour un mois tous ensemble à suivre ce Mondial !​