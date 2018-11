Boxe thaï: Un adolescent de 13 ans meurt après un combat

Fabio Pinca, star de la boxe thaï en France. — SOUVANT GUILLAUME/SIPA

Un garçon de 13 ans est décédé lors d’un match caritatif de boxe thaïlandaise près de Bangkok, a-t-on appris mercredi auprès de la police, alors qu’un projet de loi est à l’étude dans le royaume visant à interdire les combats aux enfants. Anucha Tasako est décédé d’une hémorragie cérébrale après avoir reçu plusieurs coups à la tête le 10 novembre dans la province de Samut Prakan, a-t-on précisé.

L’adolescent, qui combattait sous le pseudonyme de Phetmongkol Sor Wilaithong, le faisait depuis l'âge de 8 ans et avait participé à plus de 150 matchs, d’après les médias locaux. « Je regrette » ce drame, a commenté mardi sur sa page Facebook son adversaire, Nitikron Sonde. « Mais je dois faire tout ce que je peux pour gagner afin d’avoir assez d’argent pour financer mes études », a-t-il ajouté.

Aucun des deux adolescents ne portait de casque

La pratique de ce sport très violent est jugée dangereuse chez les enfants par les professionnels de santé, qui mettent notamment en avant des risques de lésions cérébrales. Cet accident mortel intervient au moment où le pays tente de faire adopter un projet de loi interdisant cette pratique aux enfants de moins de 12 ans. Des personnalités de la boxe thaï s’opposent au projet de loi, estimant qu’il est contraire à la tradition et affecterait financièrement les familles des jeunes boxeurs, souvent très pauvres.

« 99 % des boxeurs thaïlandais les plus célèbres, qui ont remporté des médailles aux Jeux olympiques, ont commencé à se battre quand ils étaient jeunes », a relevé Tawee Umpornmaha, 59 ans, médaille d’argent aux JO de Los Angeles de 1984. « La question est de savoir si nous avons des mesures de sécurité appropriées », a ajouté l’ex-boxeur qui a commencé les combats à l’âge de 12 ans et a participé à plus de 200 rencontres au cours de sa carrière