Le gros globe de cristal peut-il échapper à Simon ou Braisaz ?

A l’heure d’attaquer la fin de saison de biathlon après une petite pause pour digérer la montagne de médailles englouties à Nove Mesto, Cyril Burdet est un entraîneur comblé. « Je vis très bien cette situation, c’est un plaisir d’avoir un tel groupe. » Tâchons de rendre hommage au leader de l’équipe de France féminine. L’été dernier, il récupérait un groupe au bord de la crise, secoué par les révélations sur l’affaire Braisaz-Simon. Six mois plus tard, les embrassades sur la ligne d’arrivée se multiplient à mesure que les deux coureuses blanchissent les cibles et terrorisent leurs adversaires sur la piste. Un scénario sur lequel personne n’aurait mis une pièce à Ostersund, alors que l’une revenait de maternité et l’autre se disait affectée par la tempête extra-sportive.

Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon sont désormais les deux mieux placées ou presque pour s’emparer du dossard jaune d’Ingrid Tandrevold d’ici le 17 mars. Accompagnées de Lou Jeanmonnot, à qui il manquera sûrement les points de sa méforme liée au Covid pour être dans la discussion pour le titre jusqu’au bout, les deux meilleures Françaises semblent un cran au-dessus de la concurrence, et on se demande bien qui pourra les empêcher d’offrir à la France un deuxième gros globe de suite.

Le classement de la Coupe du monde au 29/02

1° Ingrid Tandrevold 719 pts

2° Justine Braisaz Bouchet 689

3° Lisa Vittozzi 671

4° Julia Simon 662

5° Elvira Öberg 602

6° Lou Jeanmonnot 590

La dynamique : Les Bleues carburent, Tandrevold déprime

Au même titre que la démonstration de force des Bleues aux championnats du monde de Nove Mesto, les dernières semaines inquiétantes de Tandrevold nous confortent dans l’idée que la Norvégienne aura du mal à conserver son dossard jaune jusqu’au bout. A la dérive lors des Mondiaux, à l’image de son face-à-face perdant en fin de relais mixte contre Jeanmonnot alors que l’or était en jeu, la leader de la Coupe du monde n’est plus montée sur un podium individuel depuis Ruhpolding. « Je ne me reconnais pas, déclarait-elle à NRK, il y a deux semaines. Je n’ai aucun sentiment, ni positif ni négatif. Je pense que je suis vidée. Je n’ai rien à dire. »

Cyril Burdet se méfie tout de même de la bête blessée : « rien ne nous dit qu’elle ne s’est pas préparée spécifiquement pour la fin de saison. » Côté Français, la seule petite crainte concerne la forme de Julia Simon, apparue au bout du rouleau sur la mass start de Nove Mesto. « Les filles qui ont couru sur toutes les courses ou presque ont eu un repos physique et mental de 3-4 jours, pour souffler et reprendre leurs esprits », rassure le coach tricolore. Justine Braisaz-Bouchet elle, est d’attaque : elle est même partie disputer une exhibition en Suède avec Emilien Jacquelin.

Le calendrier : Vittozzi mieux placée pour prendre le jaune jeudi ?

Et si Lisa Vittozzi était la meilleure candidate pour reprendre le flambeau de Tandrevold dans l’immédiat ? A Oslo, les biathlètes retrouveront la Coupe du monde avec un individuel dont on sait qu’il ne convient guère aux Françaises, plus friandes de confrontation directes. C’est Lou Jeanmonnot qui en parle le mieux. « J’adore les formats à quatre tirs, mais l’individuel un peu moins. Je trouve ça long et je m’ennuie un peu. J’aime bien quand il y a de l’action. » L’Italienne, elle, aime bien le pas de tir en toutes circonstances (94 % de réussite au tir couché, 92 % au tir debout). Les deux seuls individuels de la saison ? Elle les a gagnés.

Braisaz, moins performante sur l’exercice (pas mieux que 7e à Nove Mesto), a donc statistiquement moins de chances de récupérer la première place du général dès aujourd’hui. Idem pour Julia Simon, même si elle a au moins le mérite de savoir claquer des podiums en indiv, comme sur les Mondiaux. « Vittozzi est très régulière et ça en fait une prétendante au gros globe, analyse Burdet. Elle aura la pression de la favorite sur l’individuel, dans des conditions difficiles. Le temps sera pluvieux avec du vent, celles qui sont meilleures physiquement s’en sortiront mieux. »

Lisa Vittozzi seule adversaire à la hauteur des Bleues en cette fin de saison? - Petr David Josek/AP/SIPA

L’épilogue : en Amérique du Nord et en altitude

En fin de semaine, à Oslo, les « Jujus » seront de retour sur leur terrain de prédilection, la mass start. Si Braisaz rejoue la partition des Mondiaux sur les deux départs groupés de la saison, elle chipera a minima le petit globe de la spécialité à Simon, actuelle dossard rouge, avant de basculer sur la dernière partie de saison, en Amérique du Nord. Et si Julia garde sa forme de débuts de Mondiaux, le gros globe sera dans la poche.

Dernier point à souligner, le dénouement de ce beau spectacle se jouera aux Etats-Unis, à Soldier Hollow, dans l’Utah, puis au Canada, à Canmore. « L’étape en Amérique est en altitude et ce sera vraiment difficile, confie Vittozzi au site Oasport. J’aime beaucoup la piste, j’espère juste qu’il ne fera pas -30 °C ». -17 le matin à Canmore d’après notre appli météo. Déso Lisa, il n’y aura pas de fin facile, y compris pour le spectateur torturé par tant de suspense. « Je pense qu’on va avoir une sacrée bagarre entre Justine (Braisaz-Bouchet), Julia (Simon) et Lisa (Vittozzi), prédit Frédéric Jean, consultant pour La Chaîne L’Equipe. Je vois bien le truc se jouer à rien, à la limite à la dernière course. » Avec une Française championne et une autre sur le podium du général, si possible. « Et tant qu’à faire pourquoi pas les trois », plaisante Cyril Burdet. Pourquoi pas, oui.