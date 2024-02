Biathlon EN DIRECT : QFM va chercher une 13e médaille pour la France... J.B…

Fabien Claude 5e, Eric Perrot 9e et Emilien Jacquelin 11e. Une belle course collective qui démontre une certaine homogénéité au sein du groupe bleu. Il y a du mieux en cette fin de Mondiaux.

OUI QUENTIN, C'EST BEAU! Le tir de patron pour aller chercher le bronze et pourquoi pas l'argent sur un dernier tour de folie? Il y a 9 secondes d'écart entre Fillon-Maillet et Rastorgujevs

Le Letton reste à 9 secondes de Johannes Boe alors que Tarjei et Fillon-Maillet sont à 30 secondes et ne font que perdrer du temps

Le petit groupe de tête s'est reformé. Ca sert à rien de se cramer avant les tirs debout. Le plus dur est à venir pour Quentin et les autres

Il n'est plus qu'à 9 secondes de QFM et Tarjei Boe. Quelle machine celui-là.. Jacquelin pas trop mal non plus puisqu'il est revenu à 23 secondes et a recollé sur le groupe Fabien Claude