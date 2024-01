Biathlon EN DIRECT : Perrot lance les Bleus dans le groupe de tête... A Jacquelin de jouer... Suivez le relais avec nous

: En parlant de la Norvège, petite parenthèse parce qu'il y a un mini psychodrame qui se joue depuis la semaine dernière au sein de l'équipe.

En résumé, Vetle Christiansen a très mal pris d'avoir été écarté du relais à Oberhöf, il a publiquement remis en cause ses entraîneurs et leur gestion de l'équipe, et tout à l'heure le coach français des Norvégiens Siegfried Mazet a répondu au micro de la chaîne L'Equipe qu'il fallait qu'il arrête et qu'ils lui avait plutôt sauvé la mise en lui permettant de se reposer un peu. Bref. Christiansen est de retour aujourd'hui, on va voir si ça joue sur la perf du relais scandinave.

Du rififi dans l'équipe de Norvège ? Vetle Christiansen ne s'estime pas respecté après son déclassement en IBU Cup la semaine dernière



Du rififi dans l'équipe de Norvège ? Vetle Christiansen ne s'estime pas respecté après son déclassement en IBU Cup la semaine dernière

Suivez le relais hommes dans quelques instants sur lachainelequipe > https://t.co/ZAfMj2Nbxq #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/YSJA9NLLdq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 11, 2024