Biathlon : La Norvège seule au monde sur le relais, les Bleus au fond du trou...

12h58 : Bon allez on va se quitter ici si vous le voulez bien, histoire de manger un bout avant le multiplex Coupe du France à suivre sur notre site à 14h30. A tout à l'heure les amis !

12h54 : QFM s'est battu pour arracher la cinquième place mais en vain, les Bleus terminent 7es de ce relais.

12h52 : Allez hop, la messe est dite, mesdames et mesdames. Boe lève les bras sur la ligne d'arrivée, nouvelle victoire sur le relais cette saison pour les Norvégiens. Ils sont tout simplement injouables.

12h50 : Popopopo l'Italie qui va prendre la troisième place à la Suède sur ce tir debout après le raté de Samuelsson.

12h49 : L'Allemagne va terminer sur la deuxième marche du podium à la maison.

12h45 : Johannes Boe termine le boulot de son équipe avec un 10/10 et la Norvège va remporter son troisième relais de la saison.

12h44 : Deux pioches pour QFM qui ressort avec désormais plus de 3 minutes de retard sur Boe. Quel calvaire cette deuxième partie de course pour les Français...

12h42 : Le combat pour la troisième place tourne à l'avantage de la Suède sur l'Italie.

12h42 : Une seule balle de pioche pour Philipp Horn qui repart tranquillement en deuxième position devant son public.

12h40 : Johannes Boe dans un fauteuil pour réaliser un 5/5 impeccable sur son tir couché, bravo.

12h37 : Quentin Fillon Maillet vient de s'élancer à plus de 2'30'' de la Norvège, seule au monde en tête de ce relais.

12h33 : Quelle souffrance de voir Jacquelin galérer à ce point avec la carabine...

12h32 : Je déconne, on va quand même aller au bout mais le cœur n'y est plus.

12h31 : Bon allez, je vous laisse là, j'ai un petit salé aux lentilles sur le feu.

12h30 : Allez hop, merci bonsoir ! Jacquelin s'effondre totalement sur le tir debout et va aller faire deux tours de pénalité. Bye bye le podium...

12h27 : Tarjei Boe se rattrape et réalise un sans faute sur le tir debout alors que Nawrath plonge. L'Allemagne va devoir aller faire un tour sur l'anneau de pénalité. Bravo aux Norvégiens pour leur victoire surprise (non).

12h24 : Bon hé bien on aura vibré le temps que ça aura duré...

12h21 : On risque de prendre cher là au niveau du chrono... La France passe en cinquième position après ce très mauvais passage de Jacquelin sur le pas de tir. 30 secondes de retard sur la Suède, troisième.

12h20 : Par contre ce n'est pas la même mayonnaise pour Emilien Jacquelin qui repart seulement à l'instant, après trois erreurs...

12h19 : Ohhhhhh les deux pioches de Boe qui voit Nawrath revenir à sa hauteur !!!

12h17 : Jacquelin et Nawrath refont leur retard sur Tarjei Boe, 27 secondes d'écart désormais.

12h14 : La France et l'Allemagne se tirent la bourre à la deuxième et troisième place, avec seulement 3 secondes d'écart entre Jacquelin et Nawrath au départ de ce troisième relais.

12h12 : Mais wesh !!! Tarjei Boe à la ramasse totale qui n'était pas prêt pour prendre le relais de Laegreid. Le mec était pépouze en train de chausser ses skis. C'est dingue de voir ça à ce niveau...

12h11 : Je fais la fine bouche mais en vrai on assiste à une super course avec un joli podium à jouer pour la France. Ca va bientôt être eu tour d'Emilien Jacquelin.

12h08 : Perrot limite la casse en repartant en deuxième position, mais avec 40 secondes de retard sur Sturla Laegreid.

12h07 : U n tour de pénalité pour Perrot, la Norvège va s'envoler à mi-course.

12h07 : NOOOOOOOOOON PERROT SE RATE ET LAISSE FILER LAEGREID...

12h05 : Toujours pas d'écart, Perrot et Laegreid sont en tête de la course, skis dans skis, en attendant de (peut-être) se départager sur le tir debout.

12h : Petit point de règlement : après trois fautes, Eric Perrot n'avait plus le droit à l'erreur pour faire tomber ses cinq cibles, sous peine de partir faire un tour de pénoche qui coûte très cher en relais. Au final il a dû piocher mais sans faire de fautes, chapeau, belles ressources mentales garçon !

11h57 : Perrot a même 5 secondes d'avance sur Laegreid, on n'est pas bien là, décontracté des mollets ?!

11h56 : Popopopo c'est un festival de balles ratées avec un 0/3 pour Eric Perrot, mais Laegreid n'a pas fait mieux et les deux hommes vont repartir au coude à coude ! C'était tenduuuuuuuuuu !

11h55 : Allez, gère ton tir gamin !

11h54 : Enfin, deuxième, il est juste derrière lui, je vous rassure. Je dramatise tout, c'est terrible. C'est l'effet du forfait de Rafa à l'Open d'Australie, je ne m'en suis pas remis.

11h53 : C'est quand même con de ne pas avoir réussi à maintenir le bel écart à la sortie du tir debout car là, Laegreid est en train de faire parler son talent sur les skis et Perrot est passé deuxième...

11h49 : C'est parti pour le passage de témoin ! Eric Perrot prend la suite de Claude, avec le Norvégien Sturla Laegreid dans ses skis vu que Stroemsheim a vraiment bien géré sa fin de course et repris pas mal de retard sur le Français. On va avoir une belle bataille entre les deux hommes.

11h47 : Un premier bilan après ce premier relais Les Bleus sont en tête, suivis à une quinzaine de secondes par la Norvège et la Belgique, en la personne de Florent Claude, le frangin de Fabien. Derrière, l'Allemagne est déjà à plus de 40 secondes.

11h45 : L'Equipe nous apprend que la perte du bâton dans la fosse n'a rien coûté à Fabien Claude, le staff ayant réagi directos pour lui en filer un nouveau à sa sortie du pas de tir.

11h44 : Allez, ça tient quand même pour les Bleus qui compte 10 secondes d'avance à la sortie de ce premier tir debout.

11h43 : Aïe, la dernière balle qui fuit la cible, pas de 10/10 pour Claude aujourd'hui. Et il a paumé son bâton dans la fosse...

11h43 : ALLEZ MON GARS !! Claude arrive tout seul sur le pas de tir pour son debout.

11h39 : La France mène désormais le bal en tête de la course, derrière ça ne suit pas vraiment avec des Suédois (2emes) et des Norvégiens (3emes) à 15 secondes.

11h37 : Le premier sans faute pour Fabien Claude sur ce couché alors que Stroemsheim le Norvégien a raté sa première cible, en plus d'avoir mis des plombes à se préparer. C'est bon ça !

11h36 : On y est !

11h35 : On ne voit clairement rien à cause du brouillard en ce début de course, heureusement que ça a l'air un peu mieux niveau visibilité au niveau du pas de tir.

11h32 : On aimerait vibrer avec les garçons aujourd’hui, comme on le fait avec les filles en ce début de saison. Même si nos exigences ont clairement été revues à la baisse, on n’en reste pas moins affamés.

11h30 : Allez c’est parti, les taureaux sont lâchés ! Fabien Claude démarre ce relais côté tricolore.

11h19 : Gros brouillard, un vent de fou, une piste dure comme pas possible, bref, des conditions idéales pour un carnage sur glace.

11h15 : Salut la famille ! Bienvenue pour ce premier live du jour sur 20 Minutes. Au programme ce matin, du bibi avec le relais hommes.