Biathlon EN DIRECT : Fillon Maillet dans le coup pour le podium... Boe assomme la concurrence... Suivez le sprint de Pokljuka avec nous

Pour les plus assidus d'entre vous, sachez qu'un nouveau barème a été mis cette saison, qui avantage les six premiers de chaque course. Le vainqueur se voit maintenant attribuer 90 points (60 avant), le deuxième 75 points (contre 54), et le troisième 60 points (contre 48). Autre nouveauté, on n'enlève plus les deux plus mauvais résultats à la fin de la saison.