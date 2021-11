Biathlon : Tir groupé français au pied du podium... Samuelsson était trop fort... Revivez le sprint d'Ostersund...

Yo les biathlix, on profite bien de son week-end d’automne déprimant ? Pour vous redonner le sourire, on vous propose votre rayon de soleil hebdomadaire par temps enneigé : un bon vieux live biathlon comme on les aime. On part sur la dernière course du premier week-end, à Ostersund, avec le sprint masculin. 10km, un tir couché, un tir debout, des tours de pénalité et le chrono pour seul juge. Pour ce qui est des ordres de passage, Emilien Jacquelin s’élancera avec le dossard 15, QFM le dossard 24, Simon « Karlito » Desthieux avec le 26 et Fabien Claude (aka Claude Claude) le dossard 45. Côté norvégien, Johannes Boe portera le numéro 18, Tarjei le 32 et Laegreid, dossard jaune, le 35.

>> Rendez-vous à 13h45 pour le départ du dossard 1, Jakov Fak