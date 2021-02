Mondiaux EN DIRECT: Les Bleus à la bagarre pour un dernier titre?.. Suivez la mass-start avec nous

14h24: On mettrait bien une pièce sur QFM aujourd'hui non ? Au moins pour le podium... Il a la rage aujourd'hui, puisque c'est le seul qui n'a pas encore eu de médaille. Sur une dernière course comme ça, où l'énergie manque un peu, ça lui fera un surplus de motivation. Et au passage, il avait remporté la mass-start ici même à Pokljuka l'année dernière. Une belle référence.