Oberhof réussit bien à Emilien Jacquelin — Matthias Schrader/AP/SIPA

L'équipe de France masculine de biathlon a remporté le relais d’Oberhof de justesse devant la machine norvégienne portée par un Johannes Boe​ encore une fois épatant. Mais la régularité tricolore a cette fois primé sur le talent du champion du monde, parti de trop loin (à 50 secondes d’Emilien Jacquelin) pour pouvoir lui disputer la victoire. La France peut en outre remercier l’Allemand Horn d’avoir complètement craqué sur son tir couché alors qu’il devançait encore Jacquelin.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷



VICTOIRE DES BLEUS SUR LE RELAIS !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/2o8HHNe5j2 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 15, 2021

Au bout des 12 tours de la redoutable piste allemande, le quatuor tricolore (Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, Emilien Jacquelin) a donc devancé la Norvège (Christiansen, Dale, Tarjei Boe, Johannes Boe) de 4,2 secondes et l’Italie (Bormolini, Hofer, Giacomel, Windisch) d’une minute et six secondes.