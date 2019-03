Mondiaux d'Ostersund EN DIRECT. Un exploit français pour rattraper le fail du relais mixte? Suivez le sprint féminin...

Yo les Minutos ! C’est parti pour cette deuxième journée des Mondiaux de biathlon d’Ostersund, qui on l’espère sera meilleure que la première. En même temps ça sera pas bien dur, suffira de toucher les cibles et skier un peu plus vite. Bref, aujourd’hui c’est le sprint dames. 7,5 km de bonheur, un tir couché et un tir debout. Pour ce qui est des chances tricolores, Julia Simon, Anaïs Chevalier Célia Aymonier, et Justine Braisaz s’élanceront respectivement avec les dossards 17, 29, 61 et 83. Je préfère être honnête avec vous, nos chances de médaille sont infimes même si Anaïs Chevalier a démontré cette année qu’elle était capable de gagner.

>> Rendez-vous à 16h pour le début du live.