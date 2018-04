NOOOOON! La légende Ole Einar Bjoerndalen va prendre sa retraite (à 44 ans)

A 42 ans, Ole Einar Bjoerndalen a remporté 4 médailles lors des Mondiaux d'Oslo, en mars 2016. — Vegard Wivestad Grott/AP/SIPA

On ne présente plus le bonhomme. Détenteur de six gros globes de cristal - record récemment battu par Martin Fourcade -, du plus grand nombre de médailles olympiques en biathlon et de 95 victoires en Coupe du monde (un record aussi), Ole Einar Bjoerndalen va dire stop. A 44 ans, on a un peu envie de dire qu’il était temps, même si personne n’a jamais vraiment connu le biathlon sans ce bon vieux cannibale.

JO 2018: Précurseur sur le pas de tir, ultra professionnel… Pourquoi le biathlon peut remercier Bjoerndalen https://t.co/Lzxwx0h04g pic.twitter.com/9H1traCYYa — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 11, 2018

Selon la chaîne norvégienne TV2, Bjoerndalen a convoqué une conférence de presse à 11 heures pour annoncer qu’il raccroche skis et carabine. Le Norvégien avait échoué à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, à cause d’un mauvais début de saison et d’une forte concurrence au sein de l’équipe scandinave. Quand on voit tous les tours de pénalité que les Boe, Svendsen et compagnie ont enquillé en Corée du Sud, on se dit quand même qu’il aurait pu y être, le bonhomme.

Enfin soit, bon repos et merci pour tout, Ole Einar. Surtout pour ton sprint perdu au profit de Vincent Defrasne en 2006.