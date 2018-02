C'est parti pour ces Jeux olympiques de biathlon! Le sport phare de la délégation croit dur comme fer aux médailles de sa star, Martin Fourcade, mais pas que. Chez les filles aussi, on a de superbes espoirs de médailles, et ce dès le sprint de samedi. 7,5 kilomètres et deux tirs pour venir récolter la première médaille française de ces Jeux Olympiques de Pyeongchang? On y croit pour nos Françaises, et en tout particulier Anaïs Bescond et Justine Braisaz, les deux plus en vue en ce début de saison. Elles ne seront pas favorites mais ont suffisament trusté les podiums cette année pour y croire.

>> On se retrouve à partir de 12h pour suivre cette première grande course des JO...