11h02: Parlant de curling, les internautes américains se sont amusés cette nuit de la ressemblance entre un athlète américain et Super Mario. Bon, c'est pas flagrant.

It’s a Me and @heccabamilton playing Sweden in game three! Live stream at 6:30EST through @NBCSN app!! Can I get a #HamFam ?! Where you all watching from tonight? #TeamUSA #teamhamiltons #curling #MixedDoublesCurling @usacurl pic.twitter.com/tHBSbOl3As