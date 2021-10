« Encore meilleur qu’une victoire » : Fabio Quartararo n’a pas rivalisé avec Marc Marquez pour remporter le Grand Prix des Amériques dimanche, mais le Français, deuxième, s’est assuré une première chance de décrocher le titre en MotoGP lors de la prochaine manche, le 24 octobre prochain, à Misano.

Le pilote Yamaha a désormais 52 points d’avance au championnat sur son dauphin Francesco Bagnaia (Ducati), troisième à Austin (Texas) et le dernier à pouvoir empêcher le couronnement d’El Diablo.

