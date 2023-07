Le finish du 400 m haies du meeting Diamond League de Stockholm s’est révélé particulièrement lunaire dimanche. Trois militants écologistes du groupe Aterställ Vatmarker se sont en effet positionnés dos aux coureurs, quelques mètres avant la ligne d’arrivée, où ils ont déployé une immense banderole d’un bout à l’autre de la piste. Cette dangereuse initiative a été taclée par les athlètes présents, qui arrivaient lancés dans la dernière ligne droite.





Tre personer i sportaktion idag störde herrarnas 400 meter häck under @Bauhausgalan. Om vi menar allvar med omställningen är det självklart att torvbrytningen ska förbjudas, säger Frida 39-årig ingenjör som arbetat med Läkare Utan Gränser i Etiopien. #förbjudtorvbrytning pic.twitter.com/q4npLPWsB3 — Återställ Våtmarker (@vatmarker) July 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A commencer par le vainqueur du jour, le Norvégien Karsten Warhol (47"57), recordman du monde de la discipline (45"94) et plutôt épargné dimanche par cette manifestation, vu qu’il se trouvait à l’extérieur, sur le couloir 8. « C’était complètement idiot, j’étais furieux, a-t-il enragé. On doit pouvoir manifester, mais pas comme ça, quel que soit le sujet d’ailleurs. »









D’autres coureurs n’ont pas eu d’autre choix que de percuter la banderole. « Il y avait une onzième haie aujourd’hui, a ironiquement commenté le Français Wilfried Happio, cinquième de la course en 49''67. Je n’ai pas très bien compris, ça va trop vite dans ces moments-là. On n’est déjà pas trop lucides en fin de course, alors si en plus il y a une banderole qu’on doit esquiver… »