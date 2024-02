Clarisse Crémer et son compagnon soupçonnés de triche sur le Vendée Globe

A.M.

Des soupçons de triche sur le Vendée Globe 2020, à quelques mois de la prochaine édition. La skippeuse Clarisse Crémer, 12e du Vendée Globe 2020, et son compagnon Tanguy Le Turquais, resté à terre, sont soupçonnés d’avoir échangé des données sur la météo. Une pratique formellement interdite dans cette course en solitaire et sans assistance.

Risque d’exclusion

Selon L’Equipe, ce sont bien eux qui sont dans le viseur de l’enquête lancée par la Fédération Française de Voile et instruite par le jury de la course. Ils sont accusés d’avoir enfreint l’une des règles de base de ces courses sans escale et sans assistance, le routage.

Clarisse Crémer aurait bénéficié d’informations météos de la part de son compagnon sur la route à suivre pour passe le Cap Horn et le Cap Finisterre, alors que seules les données météo fournies par l’organisation sont autorisées par le règlement. La Fédération se base sur des captures d’écrans du téléphone de bord du bateau, Banque Populaire, de la skippeuse, pour porter cette accusation.

Clarisse Cremer et Tanguy Le Turquais refusent de communiquer, ainsi que Banque Populaire. Les deux parties s’étaient séparées à la suite de cette course, la banque estimant que la skippeuse ne serait peut-être pas en mesure de glaner assez de points pour se qualifier pour l’édition 2024 du Vendée Globe, du fait de sa grossesse.

Avec ces soupçons, Clarisse Cremer et Tanguy Le Turquais risquent une suspension et une exclusion du prochain Vendée Globe qui s’élancera en novembre prochain, et sur lequel ils sont tous les deux engagés.